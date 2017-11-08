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Жители и гости Тюмени могут посетить парк "Россия – моя история" бесплатно

14:43 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Мультимедийный парк «Россия - моя история» в Тюмени, фото ИА «Тюменская линия»

Более 22 тыс. жителей и гостей Тюмени побывали в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" с момента его открытия. Посетить учреждение можно бесплатно в режиме самостоятельного осмотра экспозиций.

Каждый посетитель может выбрать удобный для себя формат знакомства с историей страны – уделить каждой из экспозиций целый день или посмотреть все мультимедийные выставки сразу. Чтобы прогулка по лабиринтам истории была более увлекательной, можно воспользоваться аудиогидом, стоимость услуг виртуального экскурсовода - 100 рублей за каждую экспозицию.

Парк "Россия – моя история" работает в Тюмени с 1 ноября. В день открытия здесь побывали 3,5 тыс. человек. А 4 ноября в рамках "Ночи искусств" экспозиции живого учебника истории оценили 5,6 тыс. человек.

В здании площадью почти 7 тыс. кв. м располагаются четыре выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Экспозиции представлены на мультимедийных носителях с использованием новейших технологий - сенсорных столов и экранов, лайтбоксов, интерактивных коллажей, проекторов, планшетных компьютеров.

Благодаря использованию видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций, история в прямом смысле слова оживает перед глазами посетителей. Изюминка – расположившийся на третьем этаже купольный кинотеатр, который обеспечивает полный эффект погружения.

Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" находится по адресу: ул. Орджоникидзе, 47. График работы: вторник - воскресенье с 10 до 20 часов, сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Подробную информацию можно получить на сайте парка и его страницах в сосцетях "ВКонтакте" и Instagram.

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Теги: исторический парк «Россия - моя история»

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