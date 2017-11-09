Тюменские полицейские получили ключи от новых автомобилей

Тюменские полицейские получили ключи от новых автомобилей. Фото УМВД России по Тюменской области

Ключи от девяти новых автомобилей вручил начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов представителям подразделений тюменской полиции на торжественной церемонии.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, машины поступили в Ишимское, Ялуторовское, Заводоуковское, Омутинское подразделения, в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени, автохозяйство ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Тюменской области".

Генерал Алтынов поздравил сотрудников с наступающим профессиональным праздником и отметил, что новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность органов внутренних дел в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка на улицах и общественных местах, позволит своевременно реагировать на жалобы и обращения граждан, раскрытие по горячим следам преступлений.

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