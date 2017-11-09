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Лекторы из Германии и Пакистана делятся опытом по трансназальной хирургии в ФЦН Тюмени

15:50 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Двухдневный международный образовательный курс по эндоскопической трансназальной нейрохирургии стартовал в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Участники прослушают лекции экспертов из России, Германии и Пакистана и закрепят полученные знания на мастер-классах.

"Раньше трансназальная хирургия входила в программу более обширной конференции, но мы решили поменять формат и проводить по этой теме отдельный мастер-класс. В плане организации это сложнее, но полезнее для тех специалистов, которые проходят обучение. Они могут подробно рассмотреть все вопросы и индивидуально пообщаться с экспертами. Хотелось бы поблагодарить наших лекторов из Германии и Пакистана за то, что они приехали сюда. Мы все понимаем, как это сложно - оставить своих пациентов и посвятить время мероприятиям. Тем не менее они сегодня здесь и готовы делиться своим опытом", - отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов, открывая конференцию.

Мероприятие проходит под эгидой нейроэндоскопического комитета Всемирной Федерации нейрохирургических обществ, организаторами выступают Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Вместе с Альбертом Суфиановым руководителем курса выступает председатель нейроэндоскопического комитета Всемирной Федерации нейрохирургических обществ, профессор Генри Шредер (Германия). Профессорско-преподавательский состав представлен высококлассными специалистами России, в том числе из ФЦН Тюмени, а также Германии и Пакистана.

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения ФЦН Тюмени, профессор Татьяна Чирятьева прочла лекцию по анатомии носа и придаточных пазух, продолжил теоретическую часть профессор из Пакистана Халид Махмуд, осветив эндоскопическую эндоназальную анатомию. Альберт Суфианов в первый день конференции рассказал молодым специалистам о 3d-эндоскопическом оборудовании, которое в том числе широко используют тюменские врачи, а Генри Шредер с позиции нейрохирурга рассмотрел тему реконструкции основания черепа после эндоскопических трансназальных вмешательств. 

"Большое спасибо за приглашение, я рад находиться у вас в гостях. Это будет очень информативный курс. Ближайшие два дня мы посвятим тому, чтобы научить молодых нейрохирургов различным техникам и будем проводить интересные дискуссии", - сказал Генри Шредер, приветствуя участников конференции.

Метод трансназальной хирургии позволяет через носовую полость производить операции на мозге, в том числе удалять опухоли. Данный доступ является наиболее щадящим для пациента, поскольку минимально травмирует здоровые ткани и позволяет сократить срок реабилитации. 

По словам врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения №4 ФЦН Тюмени Игоря Саковича, за пять лет в учреждении прооперировано таким способом более 600 пациентов. Метод трансназальной хирургии активно применяется при любых патологиях области гипоталамуса, клиновидных пазух, при спонтанных или посттравматических ликвореях и других заболеваниях.

"Мы используем 2d- и 3d-эндоскопические системы. Лучшего результата врачам помогает достигать качественная оптика, дающая большое увеличение, что позволяет проводить операции с высокой точностью", - пояснил врач.

На второй день в программе конференции запланированы лекции по эндоскопической анатомии крылонебной и подвисочной ямок, вариантам резекции менингиом переднего отдела основания черепа, об осложнениях эндоскопической хирургии и другие. Также пройдут занятия в лабораториях: по расширенным эндоназальным доступам и трансптеригоидному доступу. По завершении обучения участникам вручат сертификаты.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: ФЦН , Альберт Суфианов , конференция , медицина

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