Лучшие призывники области отправятся в Президентский полк

Фото: центр "Аванпост"

15 лучших призывников Тюменской области торжественно проводят на службу в Президентский полк в рамках проекта “Призывник” 14 ноября. Начало в 12 часов.

На Исторической площади у мемориала “Вечный огонь” состоится праздничный митинг, посвященный отправке новобранцев на военную службу.

На мероприятии с напутственными словами и пожеланиями выступят военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Комитета солдатских матерей Раиса Пелымская, председатель тюменского областного Совета ветеранов войны и труда Игорь Шаповалов, а также руководители общественных организаций и другие почетные гости, сообщает центр "Аванпост".