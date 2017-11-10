Лучшие призывники области отправятся в Президентский полк
Фото: центр "Аванпост"
15 лучших призывников Тюменской области торжественно проводят на службу в Президентский полк в рамках проекта “Призывник” 14 ноября. Начало в 12 часов.
На Исторической площади у мемориала “Вечный огонь” состоится праздничный митинг, посвященный отправке новобранцев на военную службу.
На мероприятии с напутственными словами и пожеланиями выступят военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Комитета солдатских матерей Раиса Пелымская, председатель тюменского областного Совета ветеранов войны и труда Игорь Шаповалов, а также руководители общественных организаций и другие почетные гости, сообщает центр "Аванпост".
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