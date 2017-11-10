Алексей Кудрин: Тюмень - креативный город

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень входит в число самых креативных городов России. Такое мнение высказал известный российский политик, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, общаясь с журналистами после завершения пленарной сессии международной конференции Calvert Forum Siberia, которая проходит в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени.

"Примерно год назад фондом Calvert 22 совместно с компанией PwC было проведено исследование креативного потенциала, которое затрагивало разные города России. Для меня стало большой неожиданностью, что Тюмень вышла в число передовиков. Я впервые в вашем городе и начал свой визит 9 ноября с открытия Музейного комплекса имени Словцова. С первых же часов пребывания в Тюмени я почувствовал, что здесь есть большой потенциал креативного класса", - сказал Алексей Кудрин, добавив, что ему очень понравился тюменский джаз.

По словам председателя совета Центра стратегических разработок, на него произвел большое впечатление рассказ губернатора Тюменской области Владимира Якушева о развитии в Тюмени молодежного театрального движения. Напомним, в областном центре действуют более 20 молодежных театральных коллективов. "Все это подтверждает, что у Тюмени большой креативный потенциал, который еще себя покажет", - подчеркнул Алексей Кудрин.

Выступая на пленарной сессии международной конференции Calvert Forum Siberia, Алексей Кудрин отметил, что сегодня весь мир, в том числе и Россия, проходит этап, на котором качество человеческого капитала преобразует экономику и становится главным ресурсом, в который нужно инвестировать.

"С началом четвертой промышленной революции мы можем говорить о том, что прямые вложения в человека, в креативные индустрии дадут отдачу. Даже в период глобального экономического кризиса креативные индустрии в мире росли быстрее, чем другие отрасли - на 14 процентов ежегодно. Там не было спада. Этот сектор становится передовым, и многие считают, что за счет его развития можно выходить из кризиса", - подчеркнул председателя совета Центра стратегических разработок.

По словам Алексея Кудрина, к числу базовых креативных индустрий относятся цифровые технологии, искусство и культура, мода, кино и телевидение, дизайн и архитектура, ремесла, издательское дело, реклама и маркетинг, СМИ и коммуникации.

Евгений Бабенко