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Не стало Бориса Ноткина

10:24 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото РИА Новости

Телеведущий Борис Ноткин скончался в возрасте 75 лет, по предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

Тело телеведущего, который более 20 лет проработал на канале "ТВ Центр", было обнаружено в субботу в Подмосковье. В региональном управлении МВД подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не назвав, однако, имени погибшего. В пресс-службе подмосковного главка СК заявили, что на месте обнаружения тела ведутся следственные действия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Руководство и коллектив телеканала "ТВ Центр", на котором у ведущего была своя программа, выразили соболезнования семье Ноткина в связи с его смертью. 

Ноткин давно страдал от онкологического заболевания, рассказал РИА Новости главный редактор газеты "Московский комсомолец", председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он сообщил, что общался с ведущим за несколько дней до его смерти, и тот находился в нормальном состоянии, хотя, возможно, был подавлен. Гусев также отметил талант Ноткина как журналиста.

В 1997 году с образованием канала "ТВ Центр" телеведущий стал делать программу "Галерея Бориса Ноткина". В 1999 году передача сменила название на "Грани", с сентября 2000 года программа стала называться "Приглашает Борис Ноткин" и выходила до марта 2015 года.

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Теги: телевидение

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