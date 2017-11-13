Почтальон на коне стала лицом AliExpress

Почтальон на коне стала лицом AliExpress. Фото "Почты России"

Почтальон Мария Рубцова, которая развозит посылки в Подмосковье на коне, стала лицом AliExpress в Китае. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу китайской интернет-площадки.

24-летняя наездница открыла Всемирный день шопинга 11 ноября вместе с основателями Alibaba Group. Компания выбрала Марию после визита в Россию китайских журналистов, которые делали репортажи о заказах россиян на AliExpress. В ходе визита они посетили отделения "Почты России" в деревнях и небольших городах.

В деревне Марьино журналистов поразила самоотверженность Марии, которая развозит посылки и почту на коне в любую погоду. Когда о Маше рассказали в Китае и продемонстрировали ее фотографии, она стала настоящей героиней соцмедиа и прессы в стране.

Мария переехала в деревню Опарино из Москвы в 2015 году и сразу устроилась на почту в соседней деревне Марьино. В ее обслуживании восемь деревень. В хорошую погоду она передвигается на вороном жеребце Космосе, в плохую же предпочитает мопед.

Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню шопинга, проводятся в штаб-квартире Alibaba ежегодно. Ранее в них участвовали, например, актриса Скарлетт Йоханссон и американский пловец Майкл Фелпс. В Alibaba отмечают, что должности послов площадок AliExpress и Tmall все еще вакантны, вакансии размещены на порталах HeadHunter и Superjob.