В России вспомнят жертв дорожных аварий

В России вспомнят жертв дорожных аварий/Фото ГИБДД Тюменской области

Всемирным днем памяти жертв ДТП объявлено Организацией Объединенных Наций третье воскресенье ноября. В России и в мире в этот день пройдут различные мемориальные мероприятия, митинги и акции, которые призовут общественность вспомнить о погибших в автокатастрофах. Поддержку в их проведении окажут представители местных властей, общественных организаций, школьники и студенты, журналисты.

В российских регионах память жертв ДТП почтут минутой молчания, повсеместно пройдут автопробеги, в том числе с участием эвакуаторов, на платформах которых будут установлены разбитые в ДТП автомобили. Участие в автопробегах примут представители экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий ДТП, общественных организаций, молодежных формирований.

Сотрудники ГИБДД посетят в больницах детей, получивших травмы в результате дорожных автоаварий, а также примут участие в акциях по сдаче донорской крови в поддержку людей, пострадавших в ДТП.

Всемирный день памяти жертв ДТП также поддержат представители духовенства, которые проведут поминальные молебны и примут участие в мемориальных мероприятиях, призвав верующих к неукоснительному соблюдению правил безопасного поведения на дорогах.

Социально значимые акции по безопасности дорожного движения в эти дни пройдут во всех российских регионах.

Госавтоинспекция МВД России приглашает всех, кому небезразличны проблемы повышения дорожной безопасности, сохранения жизни и здоровья людей на дорогах, присоединиться к мероприятиям в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП.