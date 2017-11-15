Тюменские школьники попробуют свои силы в олимпиаде по итальянскому, испанскому и китайскому языкам

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В этом году Тюменские школьники могут поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по всем предметам, включая шесть иностранных языков.

Как сообщает областной департамент образования и науки, ребятам предлагают попробовать свои силы не только в английском, немецком и французском, но и в итальянском, испанском и китайском. Соревнования по ним в области пройдут впервые.

Муниципальные этапы интеллектуальных состязаний по иностранным языкам пройдут с 27 ноября по 1 декабря. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начнется с 11 января 2018 года.

Предшествовать ему будут учебно-тренировочные сборы. На них с победителями и призерами муниципального этапа будут заниматься специально приглашенные тренеры, лучшие преподаватели вузов и разработчики олимпиадных задач.

Добавим, что подготовка интеллектуальной элиты региона не прекращается в течение всего года. Ребята, показывающие успехи в учебе, получают путёвки и приглашения на летние губернаторские смены, в рамках которых также работают "Школа одаренных" ТюмГУ, "Школа инженерного резерва" ТИУ и другие.