Тюменцам снова покажут VR-спектакль "В поисках автора"

VR-спектакль "В поисках автора", фото из группы Медиаполиса в социальной сети

VR-спектакль "В поисках автора" снова будет показан на площадке Молодежного театрального центра "Космос".

Амбициозный проект продюсерского центра "Баzа" и режиссера Данила Чащина стал настоящим событием для театралов не только Тюмени, но и всей России.

Концепция соединить театр и VR-очки стала уникальной для нашей страны, отметил продюсер проекта Андрей Зубов. Премьерный показ спектакля проходил в Молодежном театральном центре "Космос".

Четыре показа собрали в зале 120 тюменцев, один спектакль одновременно смотрели не более 30 человек. Тюменская публика и гости города из Москвы и Екатеринбурга восприняли спектакль с применением технологий виртуальной реальности радушно - все отмечали эффект погружения и актерскую игру.

Очередные показы состоятся в театральном центре "Космос" 20 ноября в 16, 18 и 22 часа. Билеты можно приобрести по ссылке.

Соб.инф.