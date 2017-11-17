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Строительство "ЗапСибНефтехима" идет с опережением графика

12:07 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

65,4% составляет общий объем выполненных работ по строительству предприятия "ЗапСибНефтехим" в Тобольске.

Об этом на встрече с журналистами сообщил генеральный директор предприятия Игорь Климов. По его словам, работы идут с небольшим опережением первоначального графика.

"Планируем в 2019 году завершить строительство и провести пусконаладочные работы. Нынешний прогресс обеспечивают более 19 тысяч человек, задейстрованные на площадке. Еще летом работали 13 тысяч строителей", - сказал Игорь Климов.

В настоящее время на объекте трудятся около 4 тыс. человек из Тобольска и Тюменской области. Это 20% от общего числа строителей. Более 30 организаций региона имеют подрядные контракты. Много компаний привлекались на этапе общестроительных работ. Сегодня также есть конкретные установки и объекты, на которых работают тюменские механики и монтажники.

Во время летне-осенней навигации завершены доставка и выгрузка крупногабаритного оборудования для "ЗапСибНефтехима". В 2017 году в тобольский промышленный порт доставили 305 единиц крупногабаритного оборудования. До конца года его планируют установить.

Как рассказал генеральный директор компании СИБУР-Тобольск Константин Белкин, уже сейчас большое значение уделяется кадровому вопросу нового предприятия.

"За два года до пуска мы озадачены поиском персонала. Только в текущем году трудоустроены 107 молодых специалистов, в том числе 24 стажера. Под нужды "ЗапСибНефтехима" на действующие производства приняли более 500 сотрудников, которые к пуску станут профессиональными специалистами", - отметил Константин Белкин.

Также для пополнения кадрового состава строящегося нефтехимического комплекса запущена программа "Дублер". Ее завершили уже 45 сотрудников. До конца года в Тобольск приедут еще около 30 сотрудников из других предприятий СИБУРа.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

"ЗапСибНефтехим" войдет в состав Тобольской промышленной площадки, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров.

Евгений Новоселов

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Теги: Тобольск , СИБУР , ЗапСибНефтехим , Константин Белкин , Игорь Климов

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