Владельцы собак живут дольше, считают ученые

static.mvd.ru

Владельцы собак в среднем живут на несколько месяцев дольше, чем остальные люди. Однако причины этого пока не ясны.

Об этом заявляют ученые в статье в журнале Scientific Reports, пишет РИА Новости.

"Как показывают наши данные, наличие в доме собаки снижает риск преждевременной смерти на 33% и уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 11%. Интересно, что собаки особенно благотворно влияли на жизнь одиноких людей, которые, как мы давно знаем, чаще умирают, чем люди семейные", — заявила Мвенья Мубанга из университета Упсалы (Швеция).

Собак долгое время считали своеобразными биороботами, чьи основные цели — поиск пищи и размножение. Владелец для них в таком случае — просто кормушка, а не другое живое существо. Сравнительно недавно эти представления начали подвергать критике. Многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки понимают интонации, а также смысл слов, с которыми к ним обращаются хозяева; что они общаются с людьми не только ради еды, но и для получения внимания и позитивных эмоций; что они умеют распознавать эмоции людей. Вдобавок собаки способны запоминать ненужную информацию и использовать ее при общении с хозяином.

Мубанга и ее коллеги раскрыли еще одно необычное качество этих животных, пытаясь понять, как жизнь рядом с ними может влиять на здоровье и психику человека. Для этого ученые проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 млн шведов, которые правительство Швеции ведет с 2001 года по сегодняшний день.

У всех участников проекта, как отмечает Мубанга, к моменту начала наблюдений не было сердечных и других серьезных болезней, что помогло ученым проверить, как появление питомца в доме могло повлиять на кровеносную систему и на вероятность преждевременной смерти человека.

Оказалось, что собаки действуют на человека исключительно позитивно — их владельцы умирали значительно реже и позже, чем те, у кого домашних питомцев не было. Интересно, что сила этого эффекта зависела не только от стиля жизни самого хозяина собаки, но и от ее породы: владельцы охотничьих собак жили в среднем дольше, чем хозяева декоративных и "городских". Пока непонятно, с чем именно связан подобный эффект, однако ученые предполагают, что собаки могут улучшать здоровье своих хозяев, "выгуливая" их, а также заставляя чувствовать радость от жизни.

"Мы знаем, что для владельцев собак характерен повышенный уровень физической активности. Это может укреплять здоровье их сердца и объяснять наше открытие. С другой стороны, нельзя исключать и то, что на долголетие людей влияет сам процесс общения собакой или ее микрофлора", — заключает коллега Мубанга Тове Фолл.