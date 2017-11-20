"Торфяник" приглашает тюменцев на гала-концерт "Золотого микрофона"

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Гала-концерт городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" состоится в Доме культуры и творчества "Торфяник" 23 ноября, начало в 18 часов. В программе мероприятия - награждение победителей конкурса и концертная программа.

В гала-концерте примут участие ансамбль казачьей песни "Тюменские робята" Центра русской культуры, ансамбль народного пения "Родничок" Дворца творчества и спорта "Пионер", студия современного вокала "Максимум", вокальный ансамбль "Грин Рей" детской школы искусств "Гармония", детская школа искусств "Этюд" представит инструментальное исполнительство, ансамбль ложкарей "Задоринка" детского сада № 149.

Также свои творческие номера продемонстрируют цирковая студия "Икар" Дома культуры "Орфей", цирковая студия "Жар-птица". Дом культуры и творчества "Торфяник" и молодежный театр "Ангажемент" представит зрителям художественное слово под названием "Лев и собачка".

Напомним, ХIX городской конкурс детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" проходил в Тюмени на разных площадках города с 13 по 17 ноября, ребята представляли различные творческие номера в разнообразных номинациях.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.