На пяти тюменских перекрестках не будут работать светофоры

Отключение светофоры. Фото city-pages.info

На пяти перекрестках отключат светофоры из-за плановых работ на сетях электроснабженияв Тюмени 22 ноября с 9 до 17 часов.

Как сообщает "Тюменьгортранс", светофоры погаснут на пересечении улиц Водопроводной и Комсомольской; Комсомольской и Орджоникидзе; Первомайской и Осипенко; Первомайской и Советской; Осипенко и Водопроводной.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.