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Более двадцати стран присоединятся к Географическому диктанту

12:03 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Географический диктант, фото - www.pgsga.ru

Жители 25 стран вместе с россиянами напишут географический диктант 26 ноября.

Акция пройдет в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии. Напомним, инициировал ее президент России Владимир Путин, в 2017 году она пройдет в третий раз.

Традиционно тестовые вопросы включают 30 пунктов, разделенных на три блока. В первый входят вопросы на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. По отзывам участников акции прошлых лет, последний блок им особенно понравился – он побуждает читать новые книги и изучать карты.

Один из главных принципов диктанта – анонимность. На бланках заданий и ответов не нужно указывать имя, участников попросят написать только возраст и род занятий.

В Тюмени диктант будет проходить сразу на нескольких площадках: ТюмГУ  (ул. Перекопская, 15а), молодежном клубе регионального отделения Российского географического общества (ул. Перекопская, 15а), ТВВИКУ (ул. Льва Толстого, 1), Тюменском президентском кадетском училище (ул. Льва Толстого, 1), Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" (ул. Широтная, 216) и индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70). Все площадки откроются в 12 часов по местному времени. Об остальных площадках можно узнать на сайте акции.

Здесь же можно ознакомиться с правилами Географического диктанта, результатами прошлых лет, выполнить задания демонстрационного, найти ближайшую к дому площадку и узнать о порядке регистрации на ней. Также можно написать диктант онлайн, а после узнать результаты и связаться с организаторами.

Напомним, в первый год акции участие в ней приняли около 72 тыс. человек, из них 44 тыс. 365 писали диктант очно. В 2016 году количество участников возросло в 2,6 раза и составило 187 тыс. 187 человек. Из них более 92 тыс. написали диктант очно на 1 тыс. 464 площадках, еще около 95 тыс. участников проверили знания через сайт.

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Теги: знания , диктант , Русское географическое общество , акция

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