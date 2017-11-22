На автодороге Салехард - Надым почти сутки искали внедорожник

Фото ИА «Север-пресс»

Автомобиль с двумя пассажирами потерялся на зимней дороге Салехард – Надым.

Как сообщает ИА "Север-пресс", водитель и пассажирка долго не выходили на связь. Выяснилось, что машина сломалась и они безуспешно пытались ее починить. Днем на поиски выехали спасатели. Они нашли автомобиль и пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалась.

Специалисты напоминают, что выезд на необорудованную дорогу опасен для жизни. Сегодня на Ямале работает только одна сезонная автодорога - это понтонная переправа через реку Пур. Установленный тоннаж на переправе - до 20 тонн. Еще одна ледовая переправа - Салехард – Лабытнанги - на стадии устройства. Специалисты предприятия "Ямалавтодор" работают на объекте: устраивают съезды и заезды и намораживают необходимую толщину льда.