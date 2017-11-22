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На фестивале молдавской культуры тюменцы узнают о вертутах и сырбе

19:37 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Первый День молдавской культуры пройдет в тюменском Дворце национальных культур "Строитель" 25 ноября.

Здесь развернутся концертная, выставочная, ремесленная, дегустационная площадки, посвященные богатым традициям и обычаям молдаван. 

Для всех будут работать художественная мастерская с демонстрацией уникальной техники молдавского ковроткачества, коллекции вышивок и кружев, занимательные групповые мастер-классы по народным танцам хора и сырба, состоится показ коллекции молдавских мужских и женских традиционных национальных костюмов. 

В рамках фестиваля культуры будет открыта школа молдавского виноделия, а также кулинарный семинар по приготовлению вкусных и полезных блюд национальной молдавской кухни: плацинды с творогом и зеленью, фасолицы по-молдавски, вертуты с яблоками и аппетитных мититей. 

Продолжит праздничную программу концерт "Цвети, Молдова, красками талантов". Специальным гостем праздника станет популярная молдавская певица Алиса Делисс.  Со сцены она исполнит свои лучшие песни на русском и молдавском языках. 

В церемонии торжественного открытия Дней молдавской культуры в Тюменской области примет участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца. 

Познакомит зрителей с национальной молдавской культурой Ассоциация молдаван Тюменской области при поддержке регионального комитета по делам национальностей. Начало мероприятия в 15 часов.

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Теги: национальности , ДК Строитель

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