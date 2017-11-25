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Более трех тысяч человек собрал в Челябинске митинг против загрязнения воздуха и строительства ГОК

17:31 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото и группы "СТОП ГОК" в социальной сети

Митинг против загрязнения атмосферного воздуха, а также против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК, проект Русской медной компании) состоялся в Челябинске 25 ноября. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин в начале ноября после посещения Челябинска позвонил дольщице микрорайона поселка Чурилово, после этого связался с челябинским губернатором и попросил плотнее взять на контроль вопросы долевого строительства. Он добавил, что президент также звонил одному из представителей движения "Стоп ГОК", которое оспаривает планы по строительству Томинского горно-обогатительного комбината. После этого челябинский губернатор провел встречу с активистами движения "Стоп ГОК". 

"2017 год — это Год экологии, и в этот год Челябинск переживает экологические проблемы. Так, для региона год начался со смога — страдали Челябинск Магнитогорск, Карабаш, Сатка. Именно в Год экологии запущен проект по строительству ГОК. И также недавно нас накрыло облако рутения", — заявил на митинге лидер движения "Стоп ГОК" Василий Московец.

Он уточнил, что после звонка Владимира Путина общественников пригласили к губернатору, где договорились о встречах и консультациях по проблемам ГОК. Причем это не переговоры с РМК. "В данном случае позиция общественников очень проста: проект неприемлем в любом виде: стоит ли из-за 1 тысячи рабочих мест, которые даст строительство ГОК, вырубать 3 тысячи гектаров леса", — добавил он.

По предварительным данным полиции, никаких нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщают РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе губернатора региона, правительство области заказало независимый экологический аудит проекта Томинского ГОК, позже РМК согласилась скорректировать проект, в том числе отказалась от гидрометаллургии и перенесла хвостохранилище в Коркинский разрез.

Соб.инф.

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Теги: Челябинск , Год экологии , металлургия , митинг

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