Тюменским рыбакам напоминают о правилах безопасности на льду

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В Тюменской области стартовала акция "Безопасный лед". В рамках мероприятия сотрудники ГИМС, полиции, 32 отряда федеральной противопожарной службы и департамента безопасности жизнедеятельности проводят профилактическую работу в местах массового выхода людей на лед.

Рассказывают о правилах безопасности на водных объектах в зимний период, разъясняют гражданам о возможных опасностях и запрете пересечения водоемов по льду вне ледовых переправ и пешеходных ледовых переходов. Раздают информационные памятки по правилам безопасности на льду.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, многие рыбаки не знакомы с элементарными правилами безопасности. Сотрудники ГИМС рекомендуют любителям зимней рыбалки сделать приспособление, состоящее из двух небольших палок, соединенных между собой веревкой. На каждой из палок на конце должен быть надежно прикреплен острый предмет. Носить такое приспособление следует на шее. При провале это поможет выбраться на лед.

В рамках акции, которая продлится в регионе до 1 апреля 2018 года, проводятся подворовые обходы и занятия в школах, в ходе которых рассказывают о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время, при помощи чего можно спасти человека, провалившегося под лед и не провалиться самому.