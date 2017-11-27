Погорельцам из Голышмановского района помогли всем миром

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306 тыс. рублей из областного бюджета было выделено распоряжением губернатора Владимира Якушева погорельцам Жаслану и Улжан Отыншиновым из п. Плотина Голышмановского района.

Как сообщает районная администрация, оставшихся без дома соседей поддержали также друзья, знакомые, предприниматель из поселка предоставил стройматериалы, сельская администрация присылала своего работника помогать расчищать участок. Представители казахской диаспоры обеспечили брусом.

На бюджетные деньги погорельцы сделали кровлю, установили окна, двери, провели проводку и подключили электричество, подвели к дому газ, провели воду, сделали внутреннюю отделку.

Отыншиновы благодарны всем. "Мы с супругой всегда старались помогать людям, если было в наших силах сделать что-то. И добро нам вернулось – очень много людей откликнулись на наши просьбы о помощи. Так и надо жить: всегда выручать друг друга", - отметил глава семьи.