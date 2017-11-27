Вечерняя школа предпринимателя пройдет в шести муниципалитетах области

Вечерняя школа предпринимателя пройдет в шести муниципалитетах области. Фото my-desk-top.ru

Образовательная программа "Вечерняя школа предпринимателя" (ВШП) стартовала в Тюменской области.

Как сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, программа состоит из шести обучающих модулей: от идеи до бизнес-плана, управление персоналом, управление маркетингом, управление продажами, управление финансами, управление предприятием. Курс разработан и проводится предпринимателями для предпринимателей.

26 ноября обучение прошли предприниматели в Омутинском и Юргинском районах, 28 ноября занятия запланированы в Тюменском районе, 29 ноября - в Упоровском районе, 2 декабря– в Ярковском районе, 8 декабря – в Ишимском и близлежащих районах.

Подробности можно уточнить по телефону 8 (3452) 70-30-70.