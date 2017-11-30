Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Фото СДЮСШОР «Прибой»

Около 100 воспитанников отделения греко-римской борьбы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой" 2 декабря.

Силу, ловкость и технику проверят спортсмены 10-13 лет, для некоторых это первенство станет дебютным. Начало соревнований в 10 часов.

Как рассказал директор спортивной школы "Прибой" Александр Яковлев, соревнования – многолетняя традиция спортивной школы.

"Турнир проводится для ребят, занимающихся первый-второй год. Важно дать им возможность впервые почувствовать дух соперничества на ковре, проявить себя, опробовать изученные приемы, в торжественной обстановке получить свои первые награды. Эти моменты мотивируют воспитанников добиваться высоких результатов и усердно тренироваться", - отметил Александр Яковлев.

Впереди спортсменов ждет предновогодний турнир на призы Деда Мороза, сообщает СДЮСШОР "Прибой".