up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -2..-4 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

08:17 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото СДЮСШОР «Прибой»

Около 100 воспитанников отделения греко-римской борьбы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой" 2 декабря.

Силу, ловкость и технику проверят спортсмены 10-13 лет, для некоторых это первенство станет дебютным. Начало соревнований в 10 часов.

Как рассказал директор спортивной школы "Прибой" Александр Яковлев, соревнования – многолетняя традиция спортивной школы.

"Турнир проводится для ребят, занимающихся первый-второй год. Важно дать им возможность впервые почувствовать дух соперничества на ковре, проявить себя, опробовать изученные приемы, в торжественной обстановке получить свои первые награды. Эти моменты мотивируют воспитанников добиваться высоких результатов и усердно тренироваться", - отметил Александр Яковлев.

Впереди спортсменов ждет предновогодний турнир на призы Деда Мороза, сообщает СДЮСШОР "Прибой". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: греко-римская борьба , Прибой

Последние новости

09:43 В Сургуте сгорело офисное здание
09:32 Ялуторовский острог станет резиденцией царя Берендея Фото
09:21 В Тюмени выберут лучшего огнеборца
09:10 Тюменцам расскажут об урбанистике и новых профессиях
08:59 На конференцию "День онколога" приедут специалисты из Санкт-Петербурга
08:44 На Холодильной отключат светофоры
08:31 В ФЦН Тюмени представят инновационные технологии нейрореабилитации пациентов Фото
08:17 Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"
08:01 Что изменится в жизни россиян с первого декабря
20:39 Алексей Ягудин: Всемирная зимняя универсиада-2019 даст мощный импульс развитию спорта в Сибири Фото
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Экономика

Безработных инвалидов в Тюменской области стало меньше

Требования к обеспечению звукоизоляции в новостройках стали обязательными

Незаконное потребление электроэнергии в Тюменской области: цифры, факты, рейды

Общество

Ялуторовский острог станет резиденцией царя Берендея

В Тюмени выберут лучшего огнеборца

Тюменцам расскажут об урбанистике и новых профессиях

Спорт

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Алексей Ягудин: Всемирная зимняя универсиада-2019 даст мощный импульс развитию спорта в Сибири

В Тюмени состоится первая велогонка на памп-треке

Происшествия

В Сургуте сгорело офисное здание

В Тобольске осужден рыбак, поймавший краснокнижного осетра

В Тюмени злоумышленники воровали фары с дорогих иномарок
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+