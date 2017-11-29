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Требования к обеспечению звукоизоляции в новостройках стали обязательными

15:27 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы Преображенского в социальной сети

Подтверждать соответствие звукоизоляции в многоквартирных домах нормативным требованиям обязаны застройщики с начала ноября 2017 года.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области,  6 ноября 2017 года вступило в силу изменение №1 СП 51.13330.2011 "Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003", утвержденное приказом Минстроя России от 05.05.2017 №779/пр.

В соответствии с ним любые дома, готовящиеся к вводу в эксплуатацию, проектирование и получение государственной экспертизы на которые осуществлялось после 6 ноября 2017 года, теперь в обязательном порядке должны подтверждать экспертно-лабораторными исследованиями соответствие объекта заложенным проектом показателям.

Как отметил начальник Управления госстройнадзора по Тюменской области Сергей Бауэр, необходимость применения такой нормы назрела, так как недостаточная звукоизоляция в новостройках - одна из распространенных причин жалоб со стороны собственников жилья.

Отметим, требования к обеспечению звукоизоляции в 52 дБ были заложены в нормативных документах и ранее. Однако прежде эта норма являлась рекомендуемой, и у специалистов Управления государственного строительного надзора по Тюменской области не было реальных механизмов для контроля за застройщиками.

Теперь же, прежде чем ввести объект в эксплуатацию, строителям придется подтвердить, что жильцы дома будут защищены от излишнего шума.

 

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Теги: звукоизоляция , застройщики

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