На Ямале зимник Уренгой - Красноселькуп закрыли из-за непогоды

Зимник Уренгой – Красноселькуп. Фото ИА "Север-Пресс"

Автозимник Уренгой - Красноселькуп для всех транспортный средств закрыт из-за сильного ветера и метели 4 декабря.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", протяженность зимника - 132 километра. Зимник Уренгой – Красноселькуп отличается от остальных зимних автомобильных дорог малым количеством ледовых переправ, движение по этому маршруту открывается ранее остальных зимних автодорог, устраиваемых на территории региона.

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют четыре зимние автомобильные дороги. Сейчас ведется заливка ледовых переправ и устройство основной трассы на зимниках Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в границах ЯНАО и Салехард - Надым. Также готовится устройство зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, на 80% состоящего из ледовых переправ.



