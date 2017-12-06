Три сотни экспертов определяют лучших из лучших участников чемпионата WorldSkills Russia

Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы»WorldSkills Russia «Молодые профессионалы

Сотни молодых рабочих из разных регионов страны в возрасте от 16 до 22 лет второй день соревнуются в профессиональном мастерстве. 300 экспертов наблюдают за работой конкурсантов.

По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич, порой разница между соперниками составляет даже не баллы, а сотые доли баллов. Поэтому на экспертах лежит большая ответственность. Необходимо объективно оценить участников и заметить среди них наиболее талантливых.

Молодые профессионалы состязаются на шести площадках, главные из которых в выставочном зале и технопарке. Во время чемпионата конкурсантам необходимо качественно выполнить модули. К примеру, участникам компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" нужно собрать конструкцию с полочками и оконным проемом. Дизайнерам интерьера – задекорировать арт-объект и придумать расстановку мебели. Ветеринарам – осмотреть животных. И это далеко не все задания. При выполнении модулей эксперты видят уровень подготовки специалиста, его увлеченность и сосредоточенность.

"Выступать на таком конкурсе непросто как минимум потому, что ты – на незнакомой площадке. Это уже не так, как готовишься дома. Это стресс", – признается один из экспертов, в прошлом участник компетенции "Сантехника и водоснабжение" Риваль Жамалиев.

Главный эксперт компетенции "Дизайн интерьера" Наталья Патршина уверена в своих ученицах. "Несмотря на то, что компетенция представлена впервые, надеюсь, что участники справятся. Они все люди творческие, подготовленные и от природы креативные. Думаю, что все это в комплексе даст очень хороший результат", – считает она.

Для многих начинающих специалистов конкурс – возможность не только улучшить профессиональные навыки, но и зарекомендовать себя в среде работодателей. "Здесь хорошо проглядываются специалисты, необходимые предприятию. Конкурс обширный – есть программирование и устранение неисправностей, монтаж, пусконаладка. Это все важно. Я думаю, мы кого-нибудь подберем", – рассказал ведущий инженер цеха электроснабжения компании "СИБУР Тобольск" Самат Кучумов.

Напомним, открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" Тюменская область-2018 проходит в течение трех дней, с 5 по 7 декабря. Награждение победителей состоится 8 декабря в ДК "Нефтяник", начало в 11 часов.