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Три сотни экспертов определяют лучших из лучших участников чемпионата WorldSkills Russia

11:25 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы»WorldSkills Russia «Молодые профессионалы

Сотни молодых рабочих из разных регионов страны в возрасте от 16 до 22 лет второй день соревнуются в профессиональном мастерстве. 300 экспертов наблюдают за работой конкурсантов.

По словам  директора  департамента труда и занятости Тюменской области Надежды  Мазуркевич, порой разница между соперниками составляет даже не баллы, а сотые доли баллов. Поэтому на экспертах лежит большая ответственность. Необходимо объективно оценить участников и заметить среди них наиболее талантливых.  

Молодые профессионалы состязаются на шести площадках, главные из которых в выставочном зале и технопарке. Во время чемпионата конкурсантам необходимо качественно выполнить модули. К примеру, участникам компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" нужно собрать конструкцию с полочками и оконным проемом. Дизайнерам интерьера – задекорировать арт-объект и придумать расстановку мебели. Ветеринарам – осмотреть животных. И это далеко не все задания. При выполнении модулей эксперты видят уровень подготовки специалиста, его увлеченность и сосредоточенность.

"Выступать на таком конкурсе непросто как минимум потому, что ты – на незнакомой площадке. Это уже не так, как готовишься дома. Это  стресс", – признается один из экспертов, в прошлом  участник компетенции "Сантехника и водоснабжение" Риваль Жамалиев. 

Главный эксперт компетенции "Дизайн интерьера" Наталья Патршина уверена в своих ученицах. "Несмотря на то, что компетенция представлена впервые, надеюсь, что участники справятся. Они все люди творческие, подготовленные и от природы креативные. Думаю, что все это в комплексе даст очень хороший результат", – считает она. 

Для многих начинающих специалистов конкурс – возможность не только улучшить профессиональные навыки, но и зарекомендовать себя в среде работодателей. "Здесь хорошо проглядываются специалисты, необходимые предприятию. Конкурс обширный – есть программирование и устранение неисправностей, монтаж,  пусконаладка.  Это все важно. Я думаю, мы кого-нибудь подберем", – рассказал ведущий инженер цеха электроснабжения компании "СИБУР Тобольск" Самат Кучумов. 

Напомним, открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" Тюменская область-2018 проходит в течение трех дней, с 5 по 7 декабря. Награждение победителей состоится  8 декабря в ДК "Нефтяник", начало в 11 часов.

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Теги: дизайн , молодые профессионалы , тюменский технопарк , WorldSkills Russia , Надежда Мазуркевич

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