Запись на мобильный телефон может стать доказательством нарушения правил дорожного движения

Фото ИА "Тюменская линия"

Зафиксированные на мобильный телефон записи нарушения правил дорожного движения могут послужить основанием для штрафа, считают депутаты облдумы.

Внесение таких изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях обсудили в тюменской облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Поправкой предлагается уточнить порядок фиксации нарушения правил дорожного движения.

О работе над законопроектом рассказал заместитель председателя думского комитета по госстрою Сергей Медведев. По его словам, вопрос обсуждается около полугода. Российское правительство вышло с этой инициативой в Госдуму. Основная суть – разрешить гражданам, заметившим и снявшим факт нарушения правил дорожного движения, отправлять его специалистам на сайт "Госуслуги". На основании этого будут выписывать штрафы.

"Западные страны давно применяют подобный опыт. Нам это поможет навести порядок на дорогах и во дворах. Думаю, что это сделать необходимо", - считает Сергей Медведев.

По его словам, прежде, чем нарушителю выпишут штраф, необходимо сделать ряд процедур. Гражданин, зафиксировавший правонарушение, должен зарегистрироваться в специальной системе, внести свои данные. Затем информацию проверят на достоверность. Отдельное внимание уделяет тому, чтобы исключить сфабрикованность записи. Только после этого представители органов внутренних дел вынесут вердикт.

Чтобы нововведение воплотить в жизнь, поправку должны одобрить депутаты большинства субъектов. Тюменцы на комитете проголосовали "за". Теперь вопрос вынесут на декабрьское заседании областной думы.

"Сама система заработает не завтра. Необходим программный продукт, который, в случае принятия поправки, разработает правительство страны. Средства для этого выделят из областного бюджета", - отметил депутат.

Соб. Инф.