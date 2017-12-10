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Совместный спектакль театр-студия "Быть" и немецких театралов запланирован на следующий год

15:37 10 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Совместный спектакль театр-студия «Быть» и немецких театралов запланирован на следующий год

Театр-студия "Быть" в тандеме с немецкими режиссерами и актерами поставят спектакли в ноябре 2018 года. Об этом договорились "Быть" и режиссеры из Германии во время поездки тюменского коллектива в рамках культурного обмена.

Напомним, официальное приглашение тюменцы получили от президента Ассоциации любительских театров Германии Симона Иссера на закрытии VI Европейского фестиваля молодежных театров "Театральная революция" в марте этого года в Тюмени. Тогда "Быть" взяли шефство над делегацией немецких режиссеров, которые приезжали в рамках молодежного творческого обмена Германия-Россия. За время проведения фестиваля тюменский коллектив и гости из-за рубежа успели по-настоящему подружиться: помогли не только совместное посещение спектаклей и насыщенная культурная программа, но и традиционная русская кухня.

В Германии "Быть" провели 4 дня – с 20 по 24 ноября. Путешествие тюменцев началось с города Бад-Бельзиг, в котором живет режиссер, приезжавший на "Театральную революцию" – Франк Грюнерт (Frank Grünert). У него свой молодежный театр “Strumpfhose”, который находится в здании старой школы. На ее базе актеры и занимались несколько дней: участвовали в мастер-классах и проводили их сами. В последний день студийцы "Быть" показали постановку "35 кило надежды" по мотивам одноимённого произведения Анны Гавальда. Выбор этого спектакля режиссер театра-студии "Быть" Артём Васильев объясняет тем, что это самая малогабаритная работа в плане реквизита. Спектакль показывали с немецкими субтитрами, что позволило зрителям понять смысл постановки. Европейская публика приняла творчество молодежного театра-студии более чем тепло: многие подходили после спектакля и говорили, что не видели подобного, пишет "Мой портал".

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