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В Тобольске все пункты временного размещения эвакуированных готовы на 100 процентов

Общество, 13:09 26 апреля 2024

скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

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Подготовка к паводку в Тобольске продолжается. Все 15 пунктов временного размещения готовы на 100 %. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Один из пунктов временного размещения для эвакуированных граждан из зоны подтопления открыт в центре социального обслуживания населения в 4 мкрн, 48.

"Здесь есть комната психологической разгрузки, сенсорная комната, изолятор на четыре места. Имеется медицинский кабинет. Пункт временного размещения обеспечен питьевой водой. Все необходимое в центре социального обслуживания имеется", — рассказала заместитель директора по социальной работе центра социального обслуживания населения Полина Киселева.

Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Инна Пахомова

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# паводок , ПВР , Тобольск

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