В Тобольске все пункты временного размещения эвакуированных готовы на 100 процентов

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Далее в сюжете Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим

Подготовка к паводку в Тобольске продолжается. Все 15 пунктов временного размещения готовы на 100 %. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Один из пунктов временного размещения для эвакуированных граждан из зоны подтопления открыт в центре социального обслуживания населения в 4 мкрн, 48.

"Здесь есть комната психологической разгрузки, сенсорная комната, изолятор на четыре места. Имеется медицинский кабинет. Пункт временного размещения обеспечен питьевой водой. Все необходимое в центре социального обслуживания имеется", — рассказала заместитель директора по социальной работе центра социального обслуживания населения Полина Киселева.

Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Инна Пахомова