Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин прибыл в Ишим 26 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вместе с полпредом президента в УФО Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором он осматривает дамбу в районе пешеходного моста.

Спасатели МЧС, студенты и другие добровольцы трудятся в две смены. Здесь более 100 человек формируют мешки с песком, которые используют для укрепления дамбы и оперативного устранения протечек. Готовые мешки развозят по всему периметру дамбы.

Ранее, по данным на 22 апреля, в Ишиме сформировали 321 тыс. мешков.

Видео информационного центра правительства Тюменской области