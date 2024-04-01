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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим

Экономика, 13:20 26 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин прибыл в Ишим 26 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вместе с полпредом президента в УФО Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором он осматривает дамбу в районе пешеходного моста.

Спасатели МЧС, студенты и другие добровольцы трудятся в две смены. Здесь более 100 человек формируют мешки с песком, которые используют для укрепления дамбы и оперативного устранения протечек. Готовые мешки развозят по всему периметру дамбы.

Ранее, по данным на 22 апреля, в Ишиме сформировали 321 тыс. мешков.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# Ишим , Министерство строительства и ЖКХ , паводок

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