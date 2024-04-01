Ирек Файзуллин: пострадавшим от паводка окажут все меры поддержки

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин, полпред президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Ишима Федор Шишкин, глава Ишимского района Сергей Ломовцев провели встречу с жителями города и района по вопросам паводка.

Все меры поддержки, которые озвучил президент России Владимир Путин, будут отработаны по каждой территории. Вопросами защиты населенных пунктов от наводнений совместно займутся федеральные, региональные власти, а также профильные ведомства. Комиссии приступят к оценке пострадавшего от паводка имущества жителей региона, когда вода начнет уходить. Прокуратура выпустила предостережения предпринимателям, которые попытаются нажиться на ситуации, отметил Ирек Файзуллин.

"Люди оказались в трудной жизненной ситуации. Задавали много вопросов. Будем отрабатывать по каждому. В беде никого не оставим", - подчеркнул Александр Моор.

Ирек Файзуллин сказал, что, в первую очередь, стоит задача — защитить людей. "Все действия, которые осуществляют власти Тюменской области, они огромные. Почти 750 тысяч мешков заготовлено. Мобилизовано очень много людей, в том числе слова благодарности военным, которые помогают. Я надеюсь, что большую воду не пропустим. Дальнейшие действия — решить вопросы компенсации, ремонта и восстановления имущества", - сказал министр.