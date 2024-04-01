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В Тюменской области река Ишим превысила исторический максимум у села Абатское

Губернатор, 12:03 26 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Река Ишим превысила исторический максимум у села Абатское. На 10 часов (8 мск) ее уровень составил 1178 см. В ближайшие сутки, по прогнозу Росгидромета, река поднимется еще примерно на 40 см.

О ситуации с паводком на утро 26 апреля рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень — Омск. Теперь главное – патрулирование. По предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше.

Большая вода идет в Викуловский район. Там мы наращиваем группировки сил и средств. Формируем запас мешков с грунтом.

Продолжается подъем воды у села Упорово. На 10 часов (8 мск) уровень здесь – 658 см. Остается запас до гребня насыпей. Сегодня по графику на дежурство заступают патрули. Выше по течению Тобола затоплено два участка муниципальных дорог, организованы объездные пути. В отрезанных населённых пунктах созданы посты пожарной охраны для защиты от возможных возгораний.

Принято 113 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, 107 семей получили деньги.

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# Абатский район , Александр Моор , Викуловский район , река Ишим

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