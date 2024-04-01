В селе Коркино Упоровского района большая вода затопила огороды

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

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12 огородов подтопили паводковые воды в с. Коркино Упоровского района Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства региона, в зоне вероятного подтопления остаются 25 домовладений. Эвакуированы 57 человек.

Глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева отметила: "Надеемся и ждем, что вода остановится. Сейчас работает трактор, поднимаем грунт, будем еще подсыпать, латать дамбу, чтобы вода не ушла на улицу Советскую".

В селе организовано круглосуточное дежурство. Запас пленки, мешков и грунта в Коркино сохраняется. Активно помогают местные предприниматели: предоставляют самосвалы, погрузчики и иную технику.

"У нас в первый день на обустройство дамбы приехали даже молодые люди из Упорово, которые выросли у нас и чьи родители здесь живут. Большую помощь нам оказала администрация Упоровского района. Все включились в дело".

Глава рассказала об уроженце села Коркино, который сейчас живет в Тюмени. Узнав о паводке, он направил в село два КамАЗа с грунтом.