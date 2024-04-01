  • 26 апреля 202426.04.2024пятница
  • USD92,1314
    EUR98,7079
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В селе Коркино Упоровского района большая вода затопила огороды

Общество, 18:42 26 апреля 2024

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Далее в сюжете Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получают материальную помощь

12 огородов подтопили паводковые воды в с. Коркино Упоровского района Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства региона, в зоне вероятного подтопления остаются 25 домовладений. Эвакуированы 57 человек.

Глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева отметила: "Надеемся и ждем, что вода остановится. Сейчас работает трактор, поднимаем грунт, будем еще подсыпать, латать дамбу, чтобы вода не ушла на улицу Советскую".

В селе организовано круглосуточное дежурство. Запас пленки, мешков и грунта в Коркино сохраняется. Активно помогают местные предприниматели: предоставляют самосвалы, погрузчики и иную технику.

"У нас в первый день на обустройство дамбы приехали даже молодые люди из Упорово, которые выросли у нас и чьи родители здесь живут. Большую помощь нам оказала администрация Упоровского района. Все включились в дело".

Глава рассказала об уроженце села Коркино, который сейчас живет в Тюмени. Узнав о паводке, он направил в село два КамАЗа с грунтом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , Упоровский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 26.04.2024Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получают материальную помощь
18:42 26.04.2024В селе Коркино Упоровского района большая вода затопила огороды
18:09 26.04.2024Тюменский психолог дала советы, как пережить рабочую субботу
17:57 26.04.202427 апреля - события дня