Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получают материальную помощь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получают материальную помощь.

Так, семья Криволаповых оперативно получила материальную помощь в размере 50 тыс. рублей на первоочередные нужды, сообщает информационный центр регионального правительства.

Дом семьи Криволаповых оказался в зоне подтопления. Благодаря заранее объявленной эвакуации, помощи администрации и добровольцев у них была возможность вывезти вещи в безопасное место. Затем волонтеры до последнего старались уберечь их дом от воды.

"Мы оказались первыми, как я понимаю, кто подавал заявление. Все быстро, в течение десяти-двадцати минут. Без дополнительных документов, только паспорта предъявили. Все было оформлено, все отправлено. Всем большое спасибо", – рассказала Светлана Криволапова.

В областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что жители региона, постоянно проживающие в зоне ЧС, чьи дома оказались подтопленными, смогут получить материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на члена семьи. Многим пострадавшим от паводка, в том числе семье Криволаповых, уже помогли оформить необходимые документы. Это можно сделать в МФЦ или самостоятельно на портале "Госуслуги".

"Я очень благодарна, что не осталась один на один с проблемой", – подчеркнула жительница Ишима.