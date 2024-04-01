Рядом с селом Абатским в Тюменской области укрепляют место протечки паводковых вод

| Фото: скриншот видео МЧС России | Фото: скриншот видео МЧС России

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Место протечки воды на федеральной трассе Тюмень - Омск рядом с с. Абатским укрепляют в Тюменской области. Здесь сквозь слой щебня, который лежит в основании дороги, просочилась вода, чтоь обнаружил патрульна дамбе.

В Абатское в связи с этим прибыл глава региона Александр Моор. "Вместе с дорожниками приняли решение укрепить место протечки. Здесь задействованы значительные силы. На участке организовано реверсивное движение транзитного транспорта. Работы продлятся всю ночь", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям транзитного автотранспорта остановиться на ночевку в специально отведенных местах или в населенных пунктах. Водителей просят отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

К укреплению временной дамбы на этом участке привлечена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области.