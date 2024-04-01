В Тюменской области окажут поддержку предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводка

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Встречи с предпринимателями, чей бизнес пострадал от паводка, продолжаются в Тюменской области. Этой категории представителей бизнеса региона предлагаются меры поддержки. Одна из них — возможность получения финансовых средств под минимальный процент на длительный срок.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов, руководители профильных ведомств и организаций работают сегодня в Казанском районе. Первая встреча с предпринимателями прошла в администрации райцентра, затем команда побывала в селе Афонькино.

"Есть вопрос логистики из-за того, что увеличилась длина доставки. Нам нужно проработать этот вопрос с нашими оптовиками. С некоторыми предпринимателями обсудили вопрос о пролонгации микрозаймов. Можем продлить и снизить текущую нагрузку, чтобы они не гасили тело кредита, а оплачивали только проценты", - отметил Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Делегация из областного центра посетит все муниципалитеты, в которых есть предприниматели, чье дело пострадало от паводка.

Для них в Тюменской области также работает горячая линия 8-932-479-34-33. Получить необходимую консультацию предприниматели могут круглосуточно.