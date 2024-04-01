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55 тыс. 400 мешков с песком сформировано для укрепления дамбы в Викуловском районе

Общество, 22:53 26 апреля 2024

Telegram-канал главы Викуловского района Андрея Лотова | Фото: Telegram-канал главы Викуловского района Андрея Лотова

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55 тыс. 400 мешков с песком сформировано для укрепления дамбы и обустройства защитных сооружений в Викуловском районее. В работах участвуют все неравнодушные жители, сообщил глава муниципалитета Андрей Лотов.

"Пользуясь случаем, благодарю жителей Сорокинского района за своевременно протянутую руку помощи", - написал Андрей Лотов в своем Telegram-канале.

Навышены гребни дамб в с. Викулово, продолжаются работы по возведению защитных земляных сооружений в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления. В работах задействовано более 60 единиц спецтехники.

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Продолжаются работы по оповещению населения о плановой эвакуации. По мере необходимости открывают пункты временного размещения жителей и пункты складирования имущества.

"Уважаемые жители населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, убедительная просьба, воспользуйтесь возможностью своевременной эвакуации.

Не подвергайте свою жизнь опасности" - обратился к землякам Андрей Лотов.

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# Викуловский район , паводок

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