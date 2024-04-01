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В зоне паводка в Казанском районе полицейские продолжают нести службу

Общество, 23:20 26 апреля 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Полицейские продолжают нести службу в зоне паводка в Казанском районе Тюменской области.

Сотрудники различных подразделений круглосуточно патрулируют улицы, на которых расположены дома граждан, эвакуированных из зоны подтопления и находящихся в пунктах временного размещения, с целью пресечения фактов хищения имущества и других противоправных деяний.

Как сообщает региональное управление МВД России, стражи правопорядка, в том числе несут службу в населенных пунктах, которые в настоящее время из-за паводка отрезаны от районного центра. Патрулирование осуществляется совместно с добровольцами из числа местного населения.

Так же полицейские в случае необходимости оказывают помощь населению. В частности, к сотрудникам обратились четверо жителей д. Малые Ярки, которые попросили помочь им добраться до пункта временного размещения в с. Ильинка. Помощник участкового уполномоченного сержант полиции Роман Первушин доставил граждан к месту, где организована переправа. Местные добровольцы на лодке переправили жителей через затопленную территорию на другой берег, где их встретил начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Казанскому району майор полиции Андрей Дроздецкий и довез на служебном автомобиле до ПВР.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения, контролируют соблюдение водителями дорожно-знаковой информации, ограничивающей движение транспорта или запрещающие его въезд на затопленные участки дорог.

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# Казанский район , паводок , УМВД России по Тюменской области

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