На федеральной трассе Тюмень – Омск из-за ликвидации протечки ограничили движение
Губернатор, 09:48 27 апреля 2024
| Фото: скриншот видео t.me/av_moor
Движение транспорта ограничили на федеральной трассе Тюмень – Омск у с. Абатское в Тюменской области. Его ввели из-за укрепления места протечки.
"В селе Абатское дорожники и спасатели всю ночь работали на федеральной трассе, укрепляли место протечки. Ситуация остается напряженной. Движение ограничено, поэтому прошу всех водителей по возможности воздержаться от поездок", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в селе на дамбах организовали круглосуточное дежурство и патрулирование.
Видео: Telegram-канал Александра Моора