На федеральной трассе Тюмень – Омск из-за ликвидации протечки ограничили движение

| Фото: скриншот видео t.me/av_moor | Фото: скриншот видео t.me/av_moor

Движение транспорта ограничили на федеральной трассе Тюмень – Омск у с. Абатское в Тюменской области. Его ввели из-за укрепления места протечки.

"В селе Абатское дорожники и спасатели всю ночь работали на федеральной трассе, укрепляли место протечки. Ситуация остается напряженной. Движение ограничено, поэтому прошу всех водителей по возможности воздержаться от поездок", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в селе на дамбах организовали круглосуточное дежурство и патрулирование.

Видео: Telegram-канал Александра Моора