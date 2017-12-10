В Осло вручают Нобелевскую премию мира

В Осло вручают Нобелевскую премию/media.publika.md

Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год идет в Осло, передает РИА Новости.

Имя обладателя награды этого года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре, присудив Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) премию за новаторские усилия по достижению запрета на применение ядерного оружия на основе договоров. Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 460 общественных организаций в более чем 100 странах мира.

Вначале лауреата года представит председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен. Далее последует небольшая концертная программа, непосредственное вручение диплома и медали лауреата. От имени ICAN награду получат ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Терлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и активный участник кампании по запрещению ядерного оружия.

На пресс-конференции, прошедшей в Осло в субботу, Беатрис Фин сказала, что вся призовая сумма будет потрачена на работу организации, которая намерена продолжать добиваться подписания Конвенции ООН по запрещению ядерного оружия всеми странами без исключения. Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составила в 2017 году 9 млн шведских крон (1 млн долларов США).

Завершит церемонию традиционная лекция обладателя награды. В этом году ее прочтут оба представителя ICAN – Фин и Терлоу.

В зале находится более 1 тыс. человек, среди них король Норвегии Харальд V и его супруга королева Соня, члены королевской семьи, члены норвежского правительства и парламента, международные гости, дипломаты, представители общественных организаций, члены делегации награжденной организации.

"Посольство России в Норвегии будет представлено на церемонии вручения Нобелевской премии мира, присуждённой Международной кампании по запрету ядерного оружия (ICAN), но не на уровне посла – с учетом позиций других ядерных держав и отсутствия на мероприятии послов этих стран", — сообщило в пятницу вечером посольство РФ в Facebook.

В сообщении также поясняется, что позиция России "по спорному Договору о запрещении ядерного оружия" остается неизменной и "что на данном этапе договор провоцирует дополнительные разногласия и наносит ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия.

Нобелевская премия мира- единственная из пяти, завещанных Альфредом Нобелем, вручается согласно его воле в Осло. Церемония награждения лауреатов в Осло, в отличие от церемоний награждения в Стокгольме, не отличается блеском вечерних нарядов, а проходит скромнее, с фокусом на деятельность обладателя награды.

Чествование лауреата этого года после церемонии в ратуше продолжится вечером банкетом, который начнется в 21.30 мск в гостинице Grand Hotel в Осло. На него по традиции приглашается около 250 гостей.

Награждения Нобелевскими премиями всегда проходят именно 10 декабря в день кончины основателя награды Альфреда Нобеля (1833-1896). Нобелевский день всегда начинается в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по литературе, физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.