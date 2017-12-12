Марафон "Вместе мы - Россия" стартует в Тюмени

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Марафон национальных культур "Вместе мы – Россия!" стартует в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 152) 13 декабря в 14 часов.

Как сообщает областной комитет по делам национальностей, это будет финальный этап марафона, в котором примут участие ученики седьмых классов гимназии № 1. Совместно с учителями, родителями и кураторами - студентами Тюменского государственного института культуры они расскажут через песни, танцы, национальные игры о традициях, культуре народов многонациональной Тюменской области.

По словам организаторов, национально-культурный марафон состоит из двух этапов. Первый, школьный, этап стартовал в сентябре на базе гимназии № 1 Тюмени. Участники марафона на протяжении трех месяцев изучали обычаи и традиции белорусов, армян, азербайджанцев, татар, коренных малочисленных народов Севера, составляли меню из блюд национальной кухни. Второй этап – это большой праздник народов и культур, проживающих в Тюменской области.