Нежный дог, отобранный у мучителя, ищет любящую семью

Нежный дог ищет любящую семью . Фото: Дарья Григорьева

Грациозная и статная догиня Стеша нуждается в семье. Она находится на передержке у одного из волонтеров.

"Безумно любит всех других животных. Обожает активные прогулки. Очень сильная и в тоже время ранимое чудо. Необычайно красивого голубого окраса. Выгул сначала три раза, постепенно привыкнет к двум. Дома ничего не портит", - написала Дарья Григорьева на своей странице в ВК.

Поскольку над собакой долгое время издевался мужчина, она их очень сильно боится. Специалисты пояснили, что полностью убрать агрессию нельзя, но можно научиться ее контролировать, главное терпение и большая любовь к собаке.

Будущим владельцам дога готовы помочь и волонтеры, и опытный кинолог. Стешу отдают с условием, что за ее жизнью будут время от времени наблюдать.

Собака находится в Тюмени, познакомиться с ней можно, позвонив Дарье +7(982)930-17-14.