up

13.12.2017 среда

EUR 69.2982

USD 58.837

В Тюмени -13..-15 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Чемпионы Европы формейшн "Вера" присоединились к акции "Читаем вместе"

15:21 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Акция "Читаем вместе", фото - www.per.co.il

Участница тюменского танцевального коллектива формейшн "Вера" Виталина Алиско стала героиней нового ролика акции "Читаем вместе". Она прочла отрывок из повести "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.

Напомним, Виталина Алиско - золотой призер чемпионата Европы по стандарту и бронзовый чемпион в латиноамериканской программе.

"Чтение приносит пользу, расширяет кругозор, наполняет внутренний мир ребенка, развивает память. Считаю, что на будущее отношение к чтению влияет первое знакомство ребенка с книгой. Моя первая осознанная книга – "Волшебник Изумрудного города", - рассказала она.

Это произведение появилось в конце 1930-х годов, когда преподаватель математики  Александр Волков решил перевести сказку "Мудрец из страны Оз" американского писателя Фрэнка Баума для своих детей. Малышам сказка понравилась, и они попросили продолжение. Так было положено начало литературному пути Александра Волкова, а результатом стал "Волшебник Изумрудного города" и другие сказки о волшебной стране.

По словам координатора проекта "Создавая будущее", депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, совместное чтение таких добрых сказок приносит пользу и детям, и взрослым.

"Благодаря совместному чтению у нас появилась замечательная повесть, которая учит дружбе, добру и взаимопомощи. Это еще раз подтверждает, как важно и необходимо читать со своими детьми", - отметила она.

Напомним, что работа над блоком видеороликов проекта началась еще осенью 2017 года. На видео известные люди Тюменской области рассказывают о традициях совместного чтения в своих семьях , заканчивая монолог цитированием любимой книги. Акция проходит в рамках проекта "Создавая будущее".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: чтение , формейшн Вера , книги

Последние новости

15:54 В Тюмени выбрали лучшие экологические и социальные проекты
15:43 Тюменцев просят помочь утеплить дом восьмидесятилетнего деда Сергея
15:32 Навстречу спорту: настольный теннис набирает популярность у тюменской молодежи Фото
15:21 Чемпионы Европы формейшн "Вера" присоединились к акции "Читаем вместе"
15:10 В Мегионе задержали мужчину, который получил письмо с наркотиками
15:00 В регионе выявили более тридцати преступлений по вовлечению в наркозависимость
14:49 В Тюмени стартовал третий сезон проекта "Лыжи мечты". Нужны волонтеры
14:38 Тюменские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве
14:27 Тюменские депутаты обсудили вопросы безопасности горожан
14:16 Промышленная политика России обрела системность
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Промышленная политика России обрела системность

Владимир Якушев поручил усилить работу по профилактике наркомании

Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днем Конституции

Политика

Тюменские депутаты обсудили вопросы безопасности горожан

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

Экономика

Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк "ФК Открытие"

Тюменским почтальонам выдали валенки

"ЗапСибНефтехим" внедряет лучшие мировые практики в развитие транспортной логистики

Общество

В Тюмени выбрали лучшие экологические и социальные проекты

Тюменцев просят помочь утеплить дом восьмидесятилетнего деда Сергея

Чемпионы Европы формейшн "Вера" присоединились к акции "Читаем вместе"

Спорт

Навстречу спорту: настольный теннис набирает популярность у тюменской молодежи

Тюменские паралимпийцы побеждают во всемирных лыжных гонках

В регионе назовут лучших райдеров

Происшествия

В Мегионе задержали мужчину, который получил письмо с наркотиками

Тюменские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

Тюменский участковый задержал магазинного вора
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+