Чемпионы Европы формейшн "Вера" присоединились к акции "Читаем вместе"

Акция "Читаем вместе", фото - www.per.co.il

Участница тюменского танцевального коллектива формейшн "Вера" Виталина Алиско стала героиней нового ролика акции "Читаем вместе". Она прочла отрывок из повести "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.

Напомним, Виталина Алиско - золотой призер чемпионата Европы по стандарту и бронзовый чемпион в латиноамериканской программе.

"Чтение приносит пользу, расширяет кругозор, наполняет внутренний мир ребенка, развивает память. Считаю, что на будущее отношение к чтению влияет первое знакомство ребенка с книгой. Моя первая осознанная книга – "Волшебник Изумрудного города", - рассказала она.

Это произведение появилось в конце 1930-х годов, когда преподаватель математики Александр Волков решил перевести сказку "Мудрец из страны Оз" американского писателя Фрэнка Баума для своих детей. Малышам сказка понравилась, и они попросили продолжение. Так было положено начало литературному пути Александра Волкова, а результатом стал "Волшебник Изумрудного города" и другие сказки о волшебной стране.

По словам координатора проекта "Создавая будущее", депутата Тюменской областной думы Елены Кашкаровой, совместное чтение таких добрых сказок приносит пользу и детям, и взрослым.

"Благодаря совместному чтению у нас появилась замечательная повесть, которая учит дружбе, добру и взаимопомощи. Это еще раз подтверждает, как важно и необходимо читать со своими детьми", - отметила она.

Напомним, что работа над блоком видеороликов проекта началась еще осенью 2017 года. На видео известные люди Тюменской области рассказывают о традициях совместного чтения в своих семьях , заканчивая монолог цитированием любимой книги. Акция проходит в рамках проекта "Создавая будущее".