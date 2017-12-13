Тюменские депутаты обеспокоены проблемой безнадзорных животных на улицах Тюмени

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Проблема безнадзорных домашних животных остается острой для Тюмени, но в то же время за последние годы наметилась положительная тенденция в ее решении.

Об этом на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ тюменской гордумы заявил ее председатель Юрий Баранчук. "Полностью решить этому проблему в Тюмени сложно, но то, что тенденция к снижению имеет четко выраженную направленность, это факт. Увеличивается число отловленных животных, снижается количество укусов. Есть над чем работать, но констатировать факт, что ничего не делается, тоже нельзя", - отметил депутат.

По словам директора департамента городского хозяйства Владимира Кильтау, в 2015 году от укусов бродячих собак пострадали 938 горожан, в 2016 году – 926, а в 2017 году зарегистрировано 717 укусов.

В МКУ "ЛесПаркХоз" с начала года поступило 3 тыс. 126 обращений на отлов безнадзорных домашних животных, на улицах областного центра было отловлено 1 тыс. 438 собак и 209 кошек. Животных, впервые попавших в "ЛесПаркХоз", вакцинируют, обрабатывают от паразитов, стерилизуют и чипируют. Собаки, проявляющие признаки агрессии, а также животные свыше 70 см в холке, остаются в пункте содержания.

"Животных содеражит в соответствии с ветеринарными и санитарно-эпидемиологическими требованиями. В пункте содержания оборудовано 160 вольеров для собак, есть теплая секция из четырех площадок для щенков, 34 клетки для кошек. Это позволяет одновременно организовать 250 мест для содержания собак и 50 мест для кошек. Здесь же имеется оборудование для проведения ветеринарного осмотра, хирургических операций, площадка для выгула. Сегодня в пункте живут 148 собак и 19 кошек, из них на постоянном содержании 21 одна собака и три кошки", - проинформировал Владимир Кильтау.

Юрий Баначук отметил, что горожан беспокоят и собирающиеся в стаи собаки. Жалобы поступают от жителей районов Зареки, Гилевской рощи, Лесобазы, ММС. "Таких мест на самом деле много. Вопрос в том, все ли заявки отрабатываются, если граждане обращаются повторно, отловили эту собаку или нет. Тут вопросы к работе бригад. Служба в части отлова на мой взгляд работает, мягко говоря, не идеально и есть к чему стремиться", - добавил народный избранник.

Большой вопрос у депутатов вызвал тот факт, что 14% животных отлавливают повторно. По мнению депутата Романа Чуйко, нужно рассмотреть возможность внешней идентификации собак и кошек.

"Эта процедура тратит нецелевым образом бюджетные средства и не позволяет эффективно сотрудникам "ЛесПаркХоза" определять тех животных, которых они ранее отлавливали. Есть предложение, чтобы специалисты несли и разъяснительную функцию, чтобы горожане знали, что животные с яркой биркой стерилизованы, привиты и не агрессивны. Если бы были бирки на ушах ярких цветов, то люди бы по-другому относились к этим животным и не было бы шквала звонков", - высказал мнение Роман Чуйко.

Владимир Кильтау пояснил, что реагировать специалисты обязаны на все звонки, поступающие от жителей или юридических лиц. Если оказывается, что собака уже чипирована, она проходит минимальные мероприятия и отпускается.

Еще одним важным направлением работы является взаимодействие с общественными организациями. В 2017 году благодаря совместной работе с волонтерами хозяев обрели более 30% отловленных собак и 70% кошек.

Любовь Голышева