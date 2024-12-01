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Реверсивное движение введено на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП

Происшествия, 10:02 27 декабря 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Частично ограничено движение на 269 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь столкнулись легковой автомобиль Geely и большегруз "МАН". От удара грузовик развернуло на дороге, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В настоящее время полоса движения в сторону Югры закрыта для движения. По другой полосе движение осуществляется в реверсивном режиме.

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Известно, что в аварии пострадали 43-летний мужчина и 71-летняя женщина.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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