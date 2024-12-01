Реверсивное движение введено на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Частично ограничено движение на 269 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь столкнулись легковой автомобиль Geely и большегруз "МАН". От удара грузовик развернуло на дороге, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В настоящее время полоса движения в сторону Югры закрыта для движения. По другой полосе движение осуществляется в реверсивном режиме.

Известно, что в аварии пострадали 43-летний мужчина и 71-летняя женщина.