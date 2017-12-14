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Хозяйства и предприятия, пострадавшие от вспышки АЧС, получат компенсацию

14:29 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Частные подсобные хозяйства и предприятия АПК, пострадавшие от вспышки африканской чумы свиней, получат компенсацию. Соответствующий закон приняли на очередном заседании депутаты Тюменской областной думы.

"Законопроект социально направленный и нацелен на то, чтобы компенсировать затраты людей и юридических лиц, - представил проект председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин. - Проект закона регулирует вопросы возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в связи с возникновением очага африканской чумы свиней. Также речь идет о предоставлении мер поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации".

Законом установлена компенсация в размере семи рублей за один килограмм живого веса свиней. Кроме того, работникам предприятий, работа которых приостановлена на 6 месяцев, будет предоставлена материальная помощь в размере 30 тыс. рублей.

"Средства планируют выделить из резервного фонда губернатора Тюменской области в размере 41 миллиона 880 тысяч рублей", - сообщил Владимир Ковин.

Губернатор области Владимир Якушев высоко оценил оперативность депутатов при решении в таких чрезвычайных ситуациях. Он пообещал столь же оперативно подписать принятый закон, после чего начнутся выплаты.

"Конечно, есть план законотворческой работы. Но жизнь не стоит на месте. У нас происходят разные события, которые требуют оперативного принятия определенных нормативных документов, - сказал губернатор, комментируя итоги работы областной думы. - Сегодня мы приняли закон о компенсации по результатам вспышки африканской чумы свиней, очаг которой, к сожалению, был у нас зафиксирован в Исетском районе. Убытки понесло и население района, у которого было ликвидировано поголовье, и те заводы, куда зараженная свинина попала в качестве субпродуктов. Поэтому этот законопроект чрезвычайно важный, и нужно было оперативно его принимать. Людям нужна помощь, и я благодарен депутатам, которые всегда четко на это реагируют на ситуацию, не смотрят на регламент".

Борис Олейник

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Теги: облдума , вирус АЧС

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