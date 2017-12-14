Бастрыкин встретится с родителями детей, погибших в ДТП под Ханты- Мансийском

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с родителями погибших детей в ДТП под Ханты-Мансийском.

Расследование уголовных дел о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли 12 человек, 10 из которых дети, продолжается.

Председатель СК России уже встречался с родителями погибших девочек и лично рассказывал о ходе следствия. Более того, на приеме Александр Бастрыкин выслушал жалобы потерпевших, не связанные напрямую с расследованием ДТП, а касающиеся социальных проблем личного характера и развития детского спорта в регионе. Все эти обращения были проанализированы, и по результатам председатель СК России направил информацию губернатору Ханты-Мансийского автономного округа.

13 декабря стало известно, что инициативная группа потерпевших вновь публично высказывается о намерении встретиться с ним. В связи с этим он поручил немедленно организовать встречу, чтобы еще раз выслушать все доводы и сообщить о результатах расследования. Ранее он уже неоднократно встречался с родителями погибших детей и сообщал о своей готовности встретиться вновь, взяв расследование уголовных дел о гибели юных спортсменов на личный контроль.

К настоящему времени часть фигурантов уже предстала перед судом. Уголовные дела в отношении двух сотрудников ГИБДД и исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска, которым уже предъявлены обвинения, по решению Александра Бастрыкина расследуются наиболее опытными следователями Главного следственного управления СК России. Продолжается работа по установлению и привлечению к установленной законом ответственности всего круга лиц, причастных к гибели детей.

Следователи проводят максимально полное и объективное расследование для установления обстоятельств трагедии, сообщает пресс-служба СК РФ.