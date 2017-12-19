Тюменцы ищут в Яндексе новогодние рецепты и поздравления

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Тюменцы начали активно готовиться к празднованию Нового года.

Как сообщает пресс-служба тюменского представительства компании Яндекс, три темы из десяти за прошлую неделю с 11 по 17 декабря посвящены подготовке к предстоящему празднику. Тюменцы искали в поисковике поделки к Новому году, праздничные поздравления и рецепты блюд к новогоднему столу.

Самым популярным запросом у жителей Тюменской области за минувшую неделю стал кубок Первого канала по хоккею. Также в Топ-3 вошли пресс-конференция Владимира Путина и смерть бывшей участницы "Дома-2" Марии Политовой.

Кроме того, тюменцы интересовались премьерой фильма "Звездные войны: последние джедаи", боем Александра Поветкина и Кристиана Хаммера, Кубком мира по биатлону и празднованием Дня конституции.