В госархиве Тюменской области можно найти артефакты XVII века

Семь километров стеллажей уникальных документов хранится в Государственном архиве социально-политической истории Тюменской области на ул. Хохрякова, 59 в Тюмени.

Здесь можно найти роспись первого губернатора Сибири, оригинальные документы времен КППС (одни из самых востребованных тюменцами), налоговый документ, датированный 1604 годом (самый старый артефакт).

На пресс-конференции начальника управления по делам архивов Тюменской области Алексея Нестерова специалисты представили документы с грифом "Особо ценные".

Как пояснила директор Государственного архива Тюменской области Ольга Тарасова, документы выбирали не по тематическому принципу, а с точки зрения зрительской симпатии: самую большую книгу, одну из самых ранних, мусульманскую книгу. "Это лишь маленькая толика того, что есть в нашем архиве", - пояснила она.

В архиве хранятся копии и оригиналы исторических документов региона, и даже уникальные образцы коллекций, такие как альбом денежных знаков временного правительства. Здесь сосредоточен богатейший информационный ресурс, насчитывающий 2 млн 711 тыс. 496 единиц хранения – с начала XVIII века до наших дней.

Восстановить данные своего генеалогического древа, узнать любопытные исторические факты или заняться научной работой может любой житель региона даже онлайн.

"Архивные документы – это часть бесценного культурного наследия, сохранение и правомерное использование которого в интересах граждан, общества и государства - это важная задача государственного значения", - пояснил Алексей Нестеров.

Он напомнил, что в сентябре 2018 года исполняется 100 лет государственной архивной службе России. К большой юбилейной дате специалисты архивов Тюменской области готовят ряд торжественных мероприятий.

﻿ 1 /

Ирина Ромашкина