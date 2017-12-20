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Водитель тюменского филиала Почты России стал серебряным призером на трассе "Формулы 1"

15:54 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Всероссийский конкурс среди водителей Почты России. Фото Почты России

Андрей Борцов из УФПС Тюменской области занял второе место в конкурсе "Лучший водитель 2017 года". Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства проходил в Сочи на трассе, где проводятся гонки "Формулы 1".

Как сообщает пресс-служба Почты России, финальный этап конкурса состоял из пяти заданий: "Теоретическое тестирование", "Оказание первой медицинской помощи", "Инсценировка рабочей ситуации", "Фигурное вождение", "Замена колеса". В финале приняли участие 10 победителей макрорегиональных этапов соревнования. По итогам конкурса победителем стал Рамиль Садыйков, водитель филиала Почты России в Республике Удмуртия. Ему достался главный приз – автомобиль Ford.  Андрей Борцов из Ишима стал лучшим водителем в Уральском федеральном округе, на всероссийском конкурсе получил серебро. Сотрудник УФПС Московской области Юрий Четвертаков признан третьим. 

"Профессия водителя занимает особое место среди других почтовых специальностей. Почтовым водителям приходится преодолевать тысячи километров, чтобы наши клиенты во всех уголках страны вовремя получали свои отправления. Ежедневно по России колесят около 17 тысяч наших автомобилей, за рулем которых сидят  профессионалы. Во многом именно от их мастерства зависит скорость и качество доставки почты", – подчеркнул генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Оценивали выступления участников жюри, состоящее из представителей руководства Почты России и Профсоюза работников связи России, а также независимых автомобильных экспертов. В рамках конкурса состоялся парад почтовой техники.

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Теги: Почта России , Сочи

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