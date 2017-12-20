Тоболяк, избивший сожительницу, получил условный срок

Фото: УМВД ТО

Тоболяк, избивший мать своих детей, получил два года условно. Об этом сообщает межрайонная прокуратура.

В сентябре 32-летний слесарь по ремонту автомобилей со своей сожительницей находился возле кафе. Там между парой произошла ссора. Сначала мужчина ударил мать троих детей четыре раза кулаком в лицо. Она упала. Тогда сожитель начал запинывать женщину.

В результате у пострадавшей были выявлены многочисленные кровоподтеки, разорванная селезенка.

Суд принял во внимание, что у злоумышленника трое малолетних детей. Реального срока он не получил.